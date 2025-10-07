Георги Харизанов за скандала с WSJ и Борисов: Целят дестабилизиране на управлението

© Целят от страна на опозицията дестабилизиране на управлението разбира се, спад на популярността на партиите, които имат нещо общо с управлението разбира се. И това е нормалната стратегия, тактика и дейност на едни опозиционни партии по принцип, тъй като всяка една партия е обединение на хора с еднакви идеи, което иска да осъществи тези идеи през властта. С този смисъл опозиционните партии в стремеж да изпълнят смисъла на съществуването си, се стремят към властта. Това каза политическият анализатор Георги Харизанов в предаването "България, Европа и светът на фокус" на "Фокус" относно скандала с The Wall Street Journal (WSJ) и Бойко Борисов, преливащите контейнери в София и легитимността на изпълняващият функцията главен прокурор Борислав Сарафов и това кой печели от черният пиар. Скандалите рамкират всекидневието през последните дни и са на път да се превърнат в повод за пореден вот на недоверие.



Припомняме, че в публикацията на WSJ, базирана на разказ на състудент на Доналд Тръмп младши, се споменават слухове, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е поискал облекчаване на санкциите по американският закон "Магнитски“, като Борисов според публикацията е обсъждал възможности за американски инвестиции в "Балкански“ или "Турски поток“ и "Лукойл Нефтохим“, докато е търсил начини да защити свои приближени.



Анализаторът коментира: "Когато скоро е имало избори и е имало управляващо мнозинство, единственият начин да се стигне до властта е или чрез предизвикване на предсрочни избори, или още по-добре за тях, ако се случи изобщо така, е предизвикване на предсрочни избори плюс срив в популярността на досега печелещите партии. Така че от гледна точка на политиката и на това как функционира политиката по принцип, действията на опозицията са абсолютно оправдани. Дали кредитира на доверие всичко казано от тях, разбира се, че не, дали винаги се прави, също разбира се, че не, никой не е винаги прав, но така изглежда политическия живот в свободните и демократични държави, където хората сами със своя избор решават кой да управлява и кой да остане в опозиция".



На въпрос относно това кой печели от черния пиар в скандалите, той посочва: "В конкретните три ситуации от гледна точка на тези прословути и две изречения в статията в WSJ, не съм сигурен, че някой печели, тъй като първо, статията е посветена на един г-н Джентри Бийч, много интересно име между другото, буквалният превод е супер забавен, но извън този г-н Джентри Бийч, друг обект в статията няма. Там има вкарани две изречения, които ще ви споделя моето виждане защо са там, но извън това статията е за г-н Джентри Бийч, който преди тази статия беше с нищо неизвестен в България, в крайна сметки и с нищо не го е заслужил. В статията основен обект е г-н Джентри Бийч, който между другото, има изпратено миналата година в края на лятото писмо от адвокатите на Доналд Тръмп младши за /…/, което на разговорен български език би го превел като "престани и млъкни“, и това касае непрекъснатото му влачене след делегацията на Доналд Тръмп младши и след самия Доналд Тръмп младши при неговите визити в чужбина, от което следва лавина от селфита, снимки и легенди от страна на г-н Джентри Бийч колко той е близък със семейството на президента, колко важен е, колко важен е икономически посредник е".



И допълва: "Той е искал да си извоюва роля на economic fixer, т.е. на икономически оправяч на проблеми, "уреждач“ да го преведем на български, пак много хубава дума между другото, и цялата тази история силно е досадила на неговия съученик Доналд Тръмп младши, поради което в края на миналото лято е изпратено писмо, пак казвам, което може да преведем на български буквално като "млъкни и престани“, което визира точно тези активности на Джентри Бийч, с които той се стреми да създаде публичното впечатление, че е изключително близък до президентското семейство, какъвто той не е, и че от него зависят някакви ходове на президентска администрация, на американска държава въобще, което също не е така. В този смисъл не съм сигурен, че някой може да спечели от тази статия. Но разбира се, разбира се, отново се изпонакачулиха се хора върху тези два изречения, които да наговорят един куп щуротии, които в много малка част, в много малка част кореспондират с действителността".