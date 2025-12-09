Всеки човек има миниатюрни частици в тялото си, които не са подредени. Ако той иска да достигне до своя здравен проблем, да го неутрализира и да го излекува напълно, той трябва да мине през това подреждане. Това каза Георги Илийчовски – магистър по финанси в предаванетонас водещ Ася Александрова.Преди 30 години той разбира, че има някакъв здравословен проблем, въпреки че няма симптоми и болка. Усеща го като вътрешно напрежение. Започва самолечение чрез мобилизация и концентрация на мозъка, мозъчните клетки и цялата нервна система. В последствие разбира, че има киста в мозъка. "Вярвах в потенциала на човешкия организъм, че има някакъв неразкрит и неразкодиран резерв и че използвайки мозъчни клетки в по-голяма степен, може да се постигне пълно оздравяване на организма“, обясни Илийчовски.Той вярва, че по този начин може да бъде излекувано всяко онкологично, бъбречно или каквото и да било друго заболяване.В книгата си "Медицината на ХХІ век“ той представя доказателства за всичко това. "Твърдя, че съм направил максималното възможно, с което медицината разполага в настоящия момент, за да докажа тези неща. Затова съм убеден в доказателствата, които представям“, допълни авторът.