Министерството на вътрешните работи действа решително и безкомпромисно срещу подобни практики. Така се изрази в социалните мрежи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.

Причината за публикацията му е днешната поредна акция срещу купения вот в страната. ФОКУС припомня, че 17 адреса в цялата Монтанска област бяха проверени от полицията - частни домове, хранителни магазини, заложни къщи, дружества за бързи кредити. Проверки са извършени и 240 автомобила, 299 лица и 19 лица от криминалния контингент.

При акцията са иззети са тефтери и списъци с имена на хора и суми срещу тях: 197 лични карти и 6 паспорта, всичките на починали лица и разрешение за пребиваване на чужденец. Има трима задържани, образувани са 10 досъдебни производства - 7 от тях за купуване на гласове.

Припомняме още, че вчера в област Ловеч беше осъществен пореден удар на МВР срещу платения вот. Задържан беше криминално проявен 53-годишен мъж с 40 000 евро.

Още от коментара на Кандев

"Купувачите на гласове използват всякакви цинични и недопустими методи, за да си осигурят нечестно предимство в изборите. Цялото правителство е твърдо решено да направи всичко по силите си, за да гарантира провеждането на честни и свободни избори", написа той.