Георги Кандев ще бъде назначен за и.д. главен секретар на МВР
©
Това съобщи министърът на вътрешните работи Емил Дечев, предаде БГНЕС. "Няма да предлагам титулярен главен секретар", допълни служебният министър.
Кандев е завършил е курс в Академията на ФБР в САЩ. Владее перфектно английски, работил е по редица криминални случаи в кариерата си.
Георги Кандев бее сред основните имена, обсъждани за поста главен секретар на МВР, наследен от Мирослав Рашков.
Още от категорията
/
Експерт за сметките за ток: Обяснението, че е софтуерна грешка е начин да не се разбунят духовете и нещата да успеят да се изчистят
12:31
Безлов: Главните секретари през последните 36 години се превърнаха в част от политическия сблъсък
12:26
Емил Дечев: Този сценарий за филм на ужасите няма да ме изплаши, Сарафов филмира много хора с "Петрохан"
11:30
Стефан Софиянски: Областните управители могат да отменят заповедите на директно избрания кмет, те са политически назначени резиденти
08:40
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.