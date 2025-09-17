ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Георги Киряков: Няма съществен обществен ефект от вотовете на недоверие, виждаме една разделена опозиция
По думите му виждаме едно консолидирано управляващо мнозинство, което въпреки че официално е правителство на малцинството, то все пак удържа. "Но този вот на доверие, както и предишните, дават изключителна сила на ДПС "Ново начало" и на Делян Пеевски, защото без неговата подкрепа отдавна нямаше да има мнозинство", допълни политологът.
"Важни са темите по вота на недоверие. Има някакво вразумяване да променят първоначално заявената тема за завладяната държава и да посочат ясни политически мотиви, а не просто някакви пиарски такива упражнения да правят, но като цяло целта си остава една и съща – да се показва този разрушителен за управлението на държавата и на българия дует, ако мога така да ги нарека, Бойко Борисов и Делян Пеевски. Разрушителен за опозицията, за ПП-ДБ и за избирателите на ПП-ДБ", каза още Киряков.
Политологът е на мнение, че съществен обществен ефект няма. "Може би ефектът е единствено и само в рамките на избирателите на тези две партии, за някак си тяхното държане в единство и в тонус, такъв политически тонус, да знаят, че все пак имат някакви представители в парламента, за тези хора говорим, за избирателите на този коалиционен формат между ПП и ДБ. Иначе, ако гледаме електоралната картина, няма особен ефект нито от предишните вотове на доверие, нито от този. Има някакви малки размествания, но те ще се отразят вероятно по-скоро следващата година при перспективата на президентските избори. Но все пак, като един инструмент, който опозицията има право и може да ползва, всеки вот на недоверие е полезен, стига да не се злоупотребява, както между другото направиха при предишните вотове на недоверие няколко от опозиционните партии", посочи той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1052
|предишна страница [ 1/176 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:31 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: