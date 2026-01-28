Основните два акцента в речта на Радев от трибуната на Софийския икономически форум го отдалечават изключително много от европейския път на развитие на България. Това заяви политологът Георги Киряков в предаванетона"С ключовата фраза, че ние трябва да се ориентираме по икономиката на Русия. Какво ще рече това? Че трябва нашата икономика да влезе на военни релси ли? Веднага се задава въпросът дали трябва да позволи висока инфлация ли, каквато е в Русия, дали трябва да позволи обезценяване вече на еврото, което е невъзможно в условията на членството в еврозоната, дали трябва да има много по-ниски заплати, защото в Русия заплатите са ниски", коментира политологът изказването на подалият оставка президент.По думите му това е обръщение към определени икономически кръгове. "Иначе, каква данъчна, социална и бюджетна политика ще следва във всеки един аспект от управлението на държавата не стана ясно по време на този форум. Всъщност наистина основните му два акцента го отдалечават изключително много от европейския път на развитие на България. От факта, че България в момента е от икономиките, които се развиват най-бързо и заради приемането на еврото", добави Киряков."Уж патриоти, уж по-скоро привърженици на любовта към Русия, хора, които държат включително връщане на българския лев. Това е категорията хора, към които той ще се цели, въобразявайки си, мислейки си, че това ще му донесе изключително голяма изборна победа. След като заяви ясно, че иска да бъде партиен функционер и иска да управлява държавата и да се справи с до сегашния модел. И там има много силна конкуренция в лицето на "Продължаваме промяната“, "Демократична България“ и други такива по-малки партийни субекти", обясни той.