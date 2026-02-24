Георги Клисурски.
"Това може би идва като частична изненада", каза той и посочи, че тъй като не е ясно в каква ваканция ще излезе парламентът преди 19 март, са решили да внесат удължителния закон утре, за да бъде приет преди 19 март.
''Основното, което се променя в удължителния закон, е срокът му на действие да не е до 31 март, а до приемането на нов редовен бюджет за 2026 г.", каза Клисурски и допълни:
По думите на министъра по този начин при различни сценарии - управленско мнозинство в парламента или нови избори, няма да се създаде несигурност.
"Тоест удължителният закон ще важи докато не се приеме редовен - надяваме се такъв скоро да бъде приет", заключи Клисурски.
