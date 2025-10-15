ЗАРЕЖДАНЕ...
Георги Кръстев от ГЕРБ: Влизането в еврозоната – шанс за повече инвестиции и икономически растеж, от който Русе има нужда
Това написа депутатът от ГЕРБ Георги Кръстев във Facebook. Поводът за посещението му е нареждане на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов всички депутати да се срещат с електората по местата, от които са издигнати, а поводът за тирадата му бе слабия изборен резултат на партията му на изборите в Пазарджик.
Кръстев разказа и темата на срещата:
"Говорихме за очакванията, които имат от предстоящото влизане в еврозоната – шанс за повече инвестиции и икономически растеж, от който Русе има нужда. Те очакват развитие на инфраструктурните проекти и затова искат стабилно правителство с ясна отговорност и допълни:
"В Мартен се срещнах с десетки жители, които поставиха конкретни въпроси – канализация, водопровод, пречиствателна станция, асфалтиране на улици и чистота на въздуха".
Депутатът от ГЕРБ предаде, че Алисе Муртезова, като председател на групата общински съветници, е поел ангажимент да посредничи за среща между хората и кмета на Русе, за да се търсят решения.
"Хората оценяват последователността и твърдата позиция на Бойко Борисов в момент, когато други партии демонстрират повече самоувереност, отколкото съдържание", заключи Кръстев.
