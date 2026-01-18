Румен Радев в пряката партийна битка, има ли гаранции за честен изборен вот и възможно ли е независимо служебно правителство, което да опази изборния процес.
Според доц. Георги Лозанов - медиен експерт и преподавател в СУ отдавна се е позиционирал като политически играч и не е изключено да се подготвя за директно участие в партийния живот.
По думите му в момента тече своеобразен "кастинг за българския Орбан“, подкрепен от глобалните политически ветрове и нарастващия евроскептицизъм, предаде bTV.
"Въпросът не е дали Радев ще излезе на политическата сцена, а кой ще застане срещу него с ясно европейско и демократично представителство“, коментира Лозанов.
Политологът Калоян Методиев, който е бивш началник на кабинета на президента Радев, заяви, че преди да обяви какъвто и да е политически проект, президентът трябва ясно да декларира липса на зависимости, включително участие в йерархични и тайни организации - както в миналото, така и в настоящето.
Той направи паралел с Италия от 80-те години и скандала около масонската ложа P2, както и с нов закон във Великобритания, задължаващ полицаите да декларират членство в подобни структури.
"Въпросът за зависимостите е централен. Без прозрачност няма доверие“, подчерта Методиев.
Доц. Лозанов определи като най-тревожна евентуалната зависимост от Кремъл и напомни, че според него президентът Радев последователно е поставял под въпрос евроатлантическата ориентация на страната.
"България най-после държи еврото в ръцете си - това е ясен знак за европейския ѝ път. Опитите този път да бъде ревизиран ще бъдат в центъра на следващата политическа битка“, заяви той.
По темата за войната в Украйна и възможна промяна в позицията на президента, Лозанов бе категоричен, че досега не е видял знак за такова преосмисляне.
"Той иска България да извърши политически жест спрямо Путин от самото начало на президентството си, прави изказвания в тази посока. Натам ще се движи и ако искаше да обърне възгледите си и геополитическите си нагласи, щеше отдавна да го е направил“, каза още Лозанов.
Георги Лозанов: Въпросът не е дали Радев ще излезе на политическата сцена, а кой ще застане срещу него
© bTV
Още по темата
/
Киселова: Дали ще има коалиция с политически проект - отговорът е еднозначен. И в двете си кампании Радев е бил подкрепян от БСП
15:16
Лидерът на "Трети март": С две ръце бих гласувал за Радев и ще дам мястото си на председател, ако той тръгне на избори
17.01
Костадинов: Много по-лесно се манипулира изборният процес, когато се работи на хартия в нашите условия
16.01
Мартин Димитров, ПП-ДБ: Липсата на машинно гласуване се дължи на мнозинство, което не иска честни избори
16.01
Биков: Ако не се правят промени, би било далеч по-лесно за изборната администрация и за българските граждани
16.01
Адемов, АСП за върнатия мандат: Обществото ясно заяви, че е необходима нова политическа легитимностиа
16.01
Още от категорията
/
Експерти: Време е да си признаем, че мантрата за "щастливо детство без задължения" доведе до поколение, което не познава думата "отговорност"
16:29
АИКБ: Пpeз пocлeднитe 5 гoдини pъcтът нa paзxoдитe в пyбличния ceĸтop знaчитeлнo e изпpeвapил тoзи нa пpиxoдитe
12:39
Илия Лингорски: Преходът към еврото у нас премина изключително успешно и ще служи като пример за други държави
17.01
Божидар Божанов предупреди: Предстои нов договор с "Майкрософт" за държавната администрация. Рисков е
17.01
Адмирал Ефтимов с анализ за изминалата година: Отличи морска група за специални операции и авиационното формирование за въздушни специални операции
16.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.