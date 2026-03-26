Георги Милков: Войната не върви добре за тези, които я започнаха
Той постави акцент и върху ключовия въпрос дали конфликтът е на прага на преминаване към сухопътна операция, както и какъв би бил нейният мащаб. Според него подобен сценарий би означавал значително разширяване на военните действия и по-сериозни регионални последици.
Журналистът беше категоричен, че не може да се говори за пълна окупация на Иран, но предупреди за риск от разширяване на конфликта чрез включване на други държави. Той посочи изказване на Мохамед-Багер Галибаф, според когото в евентуална инвазия може да участва и съседна страна, което би довело до обединяване на арабския свят срещу общ противник. Подобно развитие би означавало сериозни заплахи за ключови икономически и енергийни центрове в региона, включително Дубай и Абу Даби.
Милков подчерта, че вече четвърта седмица след началото на военните действия не се наблюдава очакваният бърз развой. "Режимът не е паднал, а войната не върви добре за тези, които я започнаха“, заяви той, визирайки първоначалните удари, предприети от Израел.
Според него конфликтът е тясно свързан с политическото бъдеще на израелския премиер Бенямин Нетаняху, като продължителната война може да работи в негова полза във вътрешнополитически план. В същото време, Милков отбеляза, че Доналд Тръмп е подходил към конфликта с очакването за бърза победа – сценарий, който към момента изглежда нереалистичен.
В заключение, Милков подчерта, че интересите на САЩ и Израел в конфликта не съвпадат напълно.
