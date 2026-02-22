Георги Милков: Възможно е военните самолети на Летище "Васил Левски" да са свързани с логистиката по подготовка на евентуална капания срещу Иран
"Той им даде 10 дни, надявам се войната да не започне утре, но в началото на март са предвидени нов кръг от преговори. Миналата година юни месец те също трябваше да седнат на масата за преговорите, но от Тел Авив изненадаха двете страни, като започнаха войната еднолично и после Тръмп трябваше да е наваксващата сила в тази т.н. "12-дневна война“.
Според него е напълно възможно военните самолети на Летище "Васил Левски“, за които се обясни, че са част от учение, да са свързани с логистиката по подготовка на евентуална капания срещу Иран.
"Дори Тръмп не желае тази война, турците не желаят тази война, арабите не я искат, единствено израелците я желаят. Тръмп е споделял, че не знае какво ще реши. Не само ние не знаем какво предстои, но и американската администрация. На него не му трябва да подготвя общественото мнение“, посочи Милков.
Журналистът припомни, че след края на "12-дневната война“ Доналд Тръмп е обявил, че ядрената програма на Иран е заличена. Според него в момента няма значение каква сделка ще бъде постигната, важното е какво иска да обяви американският президент. "Протестите в Иран са нещо легитимно, това, което Тръмп иска да направи, представяйки го като справедлива кауза, това е нелегитимно“, допълни той.
Относно убийството на Сейф ал-Ислам Муамар Кадафи - синът на бившия либийски диктатор Муамар Кадафи, Милков, който го познавал лично каза:
"Сейф ал-Ислам беше под радарите доста дълго време. До момента, в който той не обяви една организация, която беше политическа платформа с въоръжени сили зад гърба си. Това му даде възможност да направи своята заявка през 2018 г. Той се беше заявил и на базата на тази негова заявка все повече хора гледаха като на вероятен обединител на Източна и Западна Либия“.
Милков посочи, че интервюто му с Сейф ал-Ислам е предизвикало фурор и е оказало влияние за освобождаването на българските медици в Либия.
Анонимен
преди 30 мин.
Имах бледен спомен от Яков Кедми, че някога европейските съюзници на САЩ са им отказали достъп до въздушно пространство и летища. Ето какво ми отговори ИИ: По време на войната от Йом Кипур (1973 г.), при операцията по масирано презареждане на Израел (Operation Nickel Grass), американските транспортни самолети презареждат основно на авиобаза Лажеш (Lajes Field) на Азорските острови (Португалия). Това е критична спирка за гориво за самолетите, летящи от САЩ към Близкия изток, поради отказа на много европейски държави да съдействат. Ключова локация: Авиобаза Лажеш, Азорски острови (Португалия). Значение: Позволява на самолетите C-5 Galaxy и C-141 Starlifter да прелетят Атлантическия океан.(+от мен- вероятно не им е било проблем да прелетят Атлантическия океан до Европа, но не са могли без презареждане да стигна Израел) Контекст: Повечето европейски съюзници на САЩ отказват достъп до своето въздушно пространство и бази поради страх от арабско петролно ембарго. Ето, някога европейците са се страхували от арабско петролно ембарго, а сега самозабравилите се наши бабаити дават летище Васил Левски !!!!! за агресия срещу Иран. Да оставим това, че за Иран вече сме легитимна цел и както стрелят по американски бази могат и по летището, приютило американските самолети. Друго е по-страшно - светотатството с името на Васил Левски. От летището, носещо неговото име да излитат самолети на агресора. Днес е християнски ден за прошка. Никаква прошка от човек или Бог за българските политици, позволили това. Да бъдат обесени на собствените черва ще им бъде малко!
