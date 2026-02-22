Струпването на американска военна сила в Персийския залив е опит за персонализирано политическо послание към режима в Техеран. Това заяви в ефира на bTV Георги Милков. По думите му това е класически метод за водене на преговори от Доналд Тръмп."Той им даде 10 дни, надявам се войната да не започне утре, но в началото на март са предвидени нов кръг от преговори. Миналата година юни месец те също трябваше да седнат на масата за преговорите, но от Тел Авив изненадаха двете страни, като започнаха войната еднолично и после Тръмп трябваше да е наваксващата сила в тази т.н. "12-дневна война“.Според него е напълно възможно военните самолети на Летище "Васил Левски“, за които се обясни, че са част от учение, да са свързани с логистиката по подготовка на евентуална капания срещу Иран."Дори Тръмп не желае тази война, турците не желаят тази война, арабите не я искат, единствено израелците я желаят. Тръмп е споделял, че не знае какво ще реши. Не само ние не знаем какво предстои, но и американската администрация. На него не му трябва да подготвя общественото мнение“, посочи Милков.Журналистът припомни, че след края на "12-дневната война“ Доналд Тръмп е обявил, че ядрената програма на Иран е заличена. Според него в момента няма значение каква сделка ще бъде постигната, важното е какво иска да обяви американският президент. "Протестите в Иран са нещо легитимно, това, което Тръмп иска да направи, представяйки го като справедлива кауза, това е нелегитимно“, допълни той.Относно убийството на Сейф ал-Ислам Муамар Кадафи - синът на бившия либийски диктатор Муамар Кадафи, Милков, който го познавал лично каза:"Сейф ал-Ислам беше под радарите доста дълго време. До момента, в който той не обяви една организация, която беше политическа платформа с въоръжени сили зад гърба си. Това му даде възможност да направи своята заявка през 2018 г. Той се беше заявил и на базата на тази негова заявка все повече хора гледаха като на вероятен обединител на Източна и Западна Либия“.Милков посочи, че интервюто му с Сейф ал-Ислам е предизвикало фурор и е оказало влияние за освобождаването на българските медици в Либия.