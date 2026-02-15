Крум Зарков няма никакви обвързаности - нито политически, нито икономически. Това заяви Георги Първанов, президент в периода (2002 - 2012 г.)
"В неговата почтеност не може да има никакво съмнение. Това е предпоставка да оттласнем и да се върнем в мача", каза още бившият държавен глава пред Bulgaria ON AIR.
На въпрос ще се пренареди ли политическият пъзел в тази кампания с появата на президента Румен Радев на политическия терен, Първанов отговори: "Пренареждане със сигурност ще има. Как ще изглежда това - да имаме търпението след няколко месеца да видим".
"Излизането на Радев година преди края на мандата не беше коректно от гледна точка на представата за институцията държавен глава. Второ, той ако искаше да бори мафията, олигархията, от позицията на държавен глава можеше да го прави много по-успешно", посочи още той.
По отношение на трагедията в Петрохан и Околчица, Първанов коментира: "Тази трагедия се политизира повече от всяка друга. Тази може би е уникална. Това е част от общата атмосфера. Още повече, че наближават избори, а ние имаме една стара традиция - дойдат ли избори, всичко да се преекспонира, да се раздува".
По думите му има много разделителни линии в нашето общество.
"Тази може би не е най-голямата, а е най-странната разделителна линия. И най-вече това, което ме притеснява, е, че виждам едни объркани институции. Не твърдя, че са действали неадекватно - това ще покаже разследването, но всеки говори и тълкува посвоему нещата", коментира още Георги Първанов.
Георги Първанов: Излизането на Радев година преди края на мандата не беше коректно от гледна точка на представата за институцията държавен глава
©
Още по темата
/
Иво Христов: Опонентите побързаха да подлеят вода като регистрират името на формацията "Нашата България"
01.02
Анализатор: Радев не показа очакваното лидерство и влезе в противоречие със собствените си твърдения
31.01
Каламарис: Освен партията на президента Радев, която със сигурност ще влезе, има надежда и Антикорупционният блок да влезе в парламента
29.01
Георги Киряков: Основните акценти на Радев го отдалечават от европейския път на развитие на България
28.01
Радев с първо интервю след напускането на поста си, очакват се отговори на много въпроси в петък
28.01
Петър Петров: "Възраждане" беше първата политическа партия, която още преди 6 месеца призова Радев да работим заедно
27.01
Още от категорията
/
Наталия Киселова: Начинът, по който функционира ръководството на Народното събрание и правителството показва стремежа на ГЕРБ да доминира
10:16
Крум Зарков: БСП се справи първа с теста за самостоятелност, за другите партии той тепърва предстои
14.02
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
14.02
Мирчев: Змията, когато умира, хапе най-силно. Това е рунд последен - Борисов и Пеевски ще хапят много силно
14.02
Нарастващият език на омразата обсъди президентът Йотова с директора на Американския еврейски комитет
14.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Президентът Йотова ще издаде указ на 19 февруари за нов кабинет и...
21:46 / 14.02.2026
Делян Добрев подава молба за напускане на ИК на ГЕРБ и парламента...
21:46 / 14.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.