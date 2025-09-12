Георги Първанов: Кариерните форуми отварят възможности за всеки, независимо от възрастта и опита

© Фокус Областният кариерен форум TOP JOBS Стара Загора е изключително интересен и полезен с информацията, която предоставя за възможностите, свързани с предстоящата трансформация за нова кариера, предприемачество и усвояване на умения в региони, зависими от въглищата. Това коментира в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ изпълнителният директор на Young Talents 50+ Георги Първанов.



По думите му тези регионални събития са отварят нови възможности за всеки, който пожелае, независимост от възрастта и опита, който имат на пазара на труда. "Много интересни компании са дошли с конкретни предложения за работа. Има паралелни много интересни лекции, дискусии, работилници, съвети кариерни, какво ли не, включително за виртуална реалност,“ каза той и добави, че за първите два дена от събитието вече са минали над 400 търсещи работа от най-различни възрасти, с най-различен опит и от различни професии. "Надявам се хората, които минат тези три дни през форума да намерят своето място на пазара на труда. Има отворени интересни възможности за обучение и развитие, дали формално академично или неформално такова, и съответно нова професия или да продължат старата или да стартират свой бизнес,“ допълни той.



Първанов обясни още, че много интересни компании от производствената сфера, от сферата на възобновяемата енергетика, тежка индустрия и други предлагат нови възможности за хората, работили в мините. Оператори, мениджъри на смяна, техници, монтажисти, заварчици са най-предлаганите професии, но има и не малко отворени позиции за средни експертни, както и за по-високи производствени такива. "Реално пътищата за тях са отворени в най-различни посоки. Те имат огромен опит в една никак не лека професия. И това, с което идват, като меки умения, като възможности от тук нататък за реализация, са доста добри,“ каза той и добави, че като цяло всякакъв вид производство би приел търсещите работа и нова реализация с голямо желание.



"Бъдещето на пазара на труда е в мобилността и нашите хора трябва да свикнат и да се преместят сами или със семейство си там, където са възможностите, било то Козлодуй, или било то Казанлък, или било то Шумен, или там, където се отварят нови или се разширяват съществуващите производствени мощности или други дейности, които да им дадат възможност за дългосрочна кариера и реализация,“ категоричен е гостът.



Изпълнителният директор на Young Talents 50+ Георги Първанов сподели още, че след успешно реализирания първи самостоятелен форум, платформата подготвя и втори, който ще се проведе април месец.