Георги Първанов: Очевидно е, че президентът има нагласа да създаде свой политически проект
Автор: Екип Ruse24.bg 21:59Коментари (0)70
© Bulgaria ON AIR
Големият брой вотове на недоверие ги обезценява като ефективна парламентарна форма. Това заяви президентът в периода 2002 - 2012 г. Георги Първанов по повод петия неуспешен вот на недоверие към правителството.

"Нямаше реален дълбок политически дебат. Нямаше идея за стратегия, нямаше идея за политики дори. И затова репликите се изнесоха извън залата. Нещо повече - видяхме един скандал, една свада, която носеше махленски привкус. Но е очевидно, че това беше целта на вносителите. Не сложиха акцента върху политиките, защото търсеха конфликта, търсеха сблъсъка с Делян Пеевски. Получи се", анализира гостът.

По думите му от това никой не е спечелил, даже са загубили и двете страни.

"Видяхме и репликите между Борисов и Пеевски. На спортен език това за мен е заучена комбинация. Те сигурно са си казали или някой им е подсказал, че трябва да има такива разменени реплики, за да демонстрират някаква раздалеченост помежду си. Нямам съмнение, че ще си изгладят отношението и ще продължат напред", каза още Първанов пред Bulgaria ON AIR

Радев едва ли ще постигне значим резултат със своя партия

Според бившия държавен глава е очевидно, че президентът Румен Радев има нагласа да създаде свой политически проект.

"Надявам се да е след края на мандата му, а не да прекъсне мандата. Отново ще изразя своя скептицизъм, че би могъл да постигне някакъв резултат, достатъчно значим, че да може да се наложи в политическото пространство по начина, по който е работил досега", каза още Първанов.

Той е на мнение, че не е твърде амбициозно за президента Радев да грабне електората на БСП.

"На този етап, за съжаление, левицата стои скромно в политическото пространство. Но има други сили, които са леви, които се левеят - популистки са достатъчно в публичното пространство, които вече са грабнали едни десетина процента минимум, и които биха могли с натрупване да влязат в следващите избори. Така че не можем ние отляво да гледаме спокойно на процесите, които се развиват", посочи още Първанов.

