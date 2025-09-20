Георги Първанов: Очевидно е, че президентът има нагласа да създаде свой политически проект

© Bulgaria ON AIR Големият брой вотове на недоверие ги обезценява като ефективна парламентарна форма. Това заяви президентът в периода 2002 - 2012 г. Георги Първанов по повод петия неуспешен вот на недоверие към правителството.



"Нямаше реален дълбок политически дебат. Нямаше идея за стратегия, нямаше идея за политики дори. И затова репликите се изнесоха извън залата. Нещо повече - видяхме един скандал, една свада, която носеше махленски привкус. Но е очевидно, че това беше целта на вносителите. Не сложиха акцента върху политиките, защото търсеха конфликта, търсеха сблъсъка с Делян Пеевски. Получи се", анализира гостът.



По думите му от това никой не е спечелил, даже са загубили и двете страни.



"Видяхме и репликите между Борисов и Пеевски. На спортен език това за мен е заучена комбинация. Те сигурно са си казали или някой им е подсказал, че трябва да има такива разменени реплики, за да демонстрират някаква раздалеченост помежду си. Нямам съмнение, че ще си изгладят отношението и ще продължат напред", каза още Първанов пред Bulgaria ON AIR.



Радев едва ли ще постигне значим резултат със своя партия



Според бившия държавен глава е очевидно, че президентът Румен Радев има нагласа да създаде свой политически проект.



"Надявам се да е след края на мандата му, а не да прекъсне мандата. Отново ще изразя своя скептицизъм, че би могъл да постигне някакъв резултат, достатъчно значим, че да може да се наложи в политическото пространство по начина, по който е работил досега", каза още Първанов.



Той е на мнение, че не е твърде амбициозно за президента Радев да грабне електората на БСП.



"На този етап, за съжаление, левицата стои скромно в политическото пространство. Но има други сили, които са леви, които се левеят - популистки са достатъчно в публичното пространство, които вече са грабнали едни десетина процента минимум, и които биха могли с натрупване да влязат в следващите избори. Така че не можем ние отляво да гледаме спокойно на процесите, които се развиват", посочи още Първанов.