Георги Първанов (2002-2012 г.) пред ФОКУС по време на поклонението пред двукратния олимпийски шампион в борбата Боян Радев на Националния стадион "Васил Левски“.
"Имах честта да познавам Радев като перничанин и не само заради това. За мен, за всички нас, той е един от най-великите спортисти, които сме имали. Един голям любител на изкуството, а това има голямо значение за развитието на нашето изкуство. Разбира се, изключителен патриот и голям българин", добави бившият президент.
Припомняме, че борецът, колекционер и филантроп Боян Радев почина на 18-и декември на 83-годишна възраст. Той е първият двукратен олимпийски шампион на страната ни - от Токио 64 и Мексико 68. Носител на най-високото държавно отличие - орден "Стара планина", първа степен (2002). През 2009 г. получава и най-високото отличие на Международната федерация по борба "Златна огърлица“. Същата година е приет в Залата на славата в Оклахома (САЩ). Боян Радев е и първият кавалер на приза "Пиер дьо Кубертен" за особено големи заслуги към олимпийското движение. МОК му връчва и "Трофей на президента".
Освен това той бе един от най-големите колекционери у нас. Обявен е за дарител № 1 на Националния исторически музей, където има зала, кръстена на негово име. В експозицията са изложени ценни паметници от колекцията му от над 170 експоната.
Георги Първанов пред ФОКУС: Боян Радев бе изключителен патриот и голям българин
© ФОКУС
Още по темата
Още от категорията
/
Стойчо Кацаров: ЕК съди България за правила, които създават условия за корупция в здравеопазването
21.12
Демерджиев: Многохилядните протести очертаха една разделителна линия - от една страна стои статуквото, а от другата - гражданите
21.12
Специалист: Ако един човек с 10 бързи кредита отиде да изтегли 11-и, той не трябва да му бъде отпуснат!
21.12
Слави Трифонов: Ако реша да уволня някого, а на ПП–ДБ не им хареса, те ще направят протест под офиса ми, така ли?
20.12
Мика Зайкова: Сериозно съм притеснена, ако направим още едно нарушение - ще влезем в свръхдефицит!
19.12
Проф. Димитров: Клиничните пътеки са единствен вариант за увеличение на заплатите на медиците, а в тях няма да има промяна в цените
19.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.