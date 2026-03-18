Георги Шарков, като призова гражданите да предпочетат машинния вот.
По думите му подготовката за изборите на 19 април върви по график и при добра координация между институциите.
Министерството на електронното управление вече е публикувало за обществено обсъждане актуализирана методика за удостоверяване на машините за гласуване.
"Целта е да се повиши прозрачността, да се въведат ясни отговорности и измерими критерии за оценка. Срокът за предложения е до 20 март", посочи Шарков.
"От началото на седмицата гражданите имат достъп до шест нови електронни услуги чрез EGOV.BG. Те позволяват вписване по настоящ адрес, заявяване на подвижна избирателна кутия, проверка и корекция на данни, както и изключване от списъка на заличени лица. Услугите са безплатни и могат да се използват без електронен подпис", каза още министърът.
Шарков каза, че видеонаблюдението по време на изборния ден ще обхване всички секции в страната. "Предвидени са подобрения като по-стабилна връзка, предварителна проверка на устройствата, централизирано следене и възможност за бърза реакция чрез регионални екипи", допълни той.
"Организацията на вота зад граница също напредва по план. Машините се очаква да бъдат предоставени на Министерство на външните работи на България около 8–9 април, за да се осигури навременна подготовка преди великденските празници. Междувременно Министерство на вътрешните работи на България ще открие денонощна телефонна линия за сигнали за нарушения", заключи Шарков.
Георги Шарков призова: Всички български граждани да гласуват с машини
