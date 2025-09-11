Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Георги Стефанов: Необходима е консолидация на политиците и експертите - да се работи целево по решаване на проблема с безводието
Автор: Цоня Събчева 20:27Коментари (0)55
©
Необходима е консолидация на политиците и експертите и да се работи целево по решаване на проблема с безводието, защото това, което те предлагат, са решения на парче, а някои екзистенциални проблеми остават неразбрани и неприоритизирани. Това каза експертът по климат и енергетика Георги Стефанов в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус". 

Достъпът до чиста околна среда, вода и храна е конституционно право на всеки човек, подчерта той.

Загубите на чиста питейна вода по ВиК мрежата са между 50 и 80%. "Няма пари, няма приоритети, не знаем колко точно и къде ги губим. Доскоро си мълчахме за кражбите. Сега изведнъж стана ясно, че кражбите са много, но не е ясно къде, колко и откога се краде. В същото време държавата отпуска милиони левове всяка година за почистване на речни корита, което е антиприродосъобразна мярка, тъй като води до потъване на подземните води и дефицити на места, които по принцип не би трябвало да има, ако не се удълбават плитките подземни води. Почистването на речните корита се превърна в корупционна практика за раздаване на едни пари на "наши хора“ в мнозинството от случаите. Не на последно място са огромните сечи и липсата на вододайни зони. Като няма гора, няма и вода. Това са вредни практики, които увреждат естественото решение на това да има вода – самите екосистеми, които осигуряват тези води. Това са дългогодишни проблеми, които държавата подстрекава и финансово реализира“, посочи Стефанов.

Климатичните промени водят до намаляване на водните ресурси на страната. Това означава, че трябва да имаме целенасочена политика за промяна на управлението на водите, заяви експертът по климат. "Дори да се запълни течащата мрежа, когато липсват факторообразуващите елементи на съхранението и попълването на надземните и подземни води, пак няма да имаме вода. Затова е важно да започнем от корена на проблема“, подчерта той.

Именно това трябва да е водещ приоритет за българските политици. Необходима е цялостна промяна на системата на управление. Изграждането на нови язовири изисква време, а българските граждани се нуждаят от спешни мерки за преодоляване на водната криза в редица населени райони, заяви Стефанов.

"Виждаме, че предложенията за решения са недостатъчно далновидни и недостатъчно добри. И това е тъжното, защото стават жертва не на прагматични и правилни решения, а на популистки и целящи може би да се откраднат едни средства“, допълни той.

Още по темата: общо новини по темата: 130
08.09.2025 »
07.09.2025 »
05.09.2025 »
05.09.2025 »
04.09.2025 »
04.09.2025 »
предишна страница [ 1/22 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Вътрешният министър с нови разкрития по случая с пребития шеф на русенската полиция
Вътрешният министър с нови разкрития по случая с пребития шеф на русенската полиция
12:06 / 10.09.2025
Адвокат за случая с бития шеф на полицията в Русе: Рано е да се каже какво се е случило, отделни парченца от пъзела не могат да дадат цялата картина
Адвокат за случая с бития шеф на полицията в Русе: Рано е да се каже какво се е случило, отделни парченца от пъзела не могат да дадат цялата картина
20:49 / 09.09.2025
Миглена Ангелова скочи на лекарите
Миглена Ангелова скочи на лекарите
13:41 / 09.09.2025
Видео разкрива нови детайли от боя с шефа на полицията в Русе
Видео разкрива нови детайли от боя с шефа на полицията в Русе
11:09 / 09.09.2025
Зам.-министърът на МВР за случая в Русе: Шефът на русенската полиция е реагирал нормално
Зам.-министърът на МВР за случая в Русе: Шефът на русенската полиция е реагирал нормално
21:38 / 09.09.2025
Георги Димитров, който е бил с пребития полицейски шеф: Колата мина на 1 метър от децата, те ме избутаха, аз паднах
Георги Димитров, който е бил с пребития полицейски шеф: Колата мина на 1 метър от децата, те ме избутаха, аз паднах
21:11 / 09.09.2025
Пловдивски лекар извърши чудо с кралица на красотата
Пловдивски лекар извърши чудо с кралица на красотата
17:19 / 09.09.2025
Актуални теми
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Водна криза
Поскъпване на хранителните продукти
Интеграцията на Западните Балкани в ЕС
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: