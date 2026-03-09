Сподели close
Дрон няма, не сме установили в този сигнал дрон - категорично заяви главен комисар Любомир Николов относно сигнала в събота за прелитащ дрон на Летище София.

ФОКУС припомня, че в събота Летище "Васил Левски" беше затворено заради сигнал за прелитащ дрон.

"Постъпват и други сигнали, но те не се потвърждават", уточни той.

В събота на 7-и март в дежурната част на Столичната дирекция беше получен сигнал за евентуално прелитащ дрон над Летище София. Служители от Гранична полиция установяват гражданин, който е служител в немска известна авиокомпания от 2008 година, в когото са открили радиостанция и фотоапарт, припомни той. 

"С тях той обясни, че слуша радиолокационната кула за излитащи и кацащи самолети, за да има време за подготовка да направи професионални снимки на самолети и да участва с тях в първенство в социалните мрежи“, разясни Николов.

