|Гл. комисар Николов: BG-Alert работи перфектно, но има проблем при задействането
"Проблем представлява липсата на електрозахранване в 100 населени места – Монтана, Вършец, Берковица, Брезник, Трън и др. Електроразпределителното дружество работи усилено и се надяваме още днес да бъде възстановено захранването“.
По думите му щетите в общината са за около 50 млн. лв.
"В стратегията за намаляване на риска от бедствия е описано кои са възможните бедствия в страната, какъв е рискът от възникване и какви мерки трябва да се предприемат. Добре пишем документи, но трябва да ги прилагаме“, посочи още Николов.
"Трябва да въведем по-строги норми за строителство в тези сухи дерета. Там трябва да сме много внимателни, застрояваме места, които не трябва да пипаме“, коментира Николай Николов.
По думите му системата BG-Alert винаги е работила.
"По отношение на техническата част – тя работи перфектно. По отношение на частта "задействане на системата“ има проблем“, коментира той.
"Системата не е автоматизирана. Всяко ново нещо има проблеми при своето налагане. Ще го направим бавно и последователно. Вчера гражданите бяха предупредени, че има сложна обстановка на Витоша“, посочи Николов
Камион катастрофира на пътя Плевен - Русе, движението е силно затруднено
12:40 / 02.10.2025
Васил Божков се превърна в неочаквана атракция, оприличиха го на клошар
20:41 / 02.10.2025
