Гл. комисар Николов: BG-Alert работи перфектно, но има проблем при задействането
Автор: Екип Ruse24.bg 08:58Коментари (1)90
©
"Миналото денонощие 340 са сигналите, постъпили в ГД "Пожарна безопасност и защита на населението“, свързани с метеорологичната обстановка – премахване на дървета, наводнения. Продължава дежурството на колегите в "Елените“, но ситуацията се успокоява". Това каза гл. комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи пред bTV.

"Проблем представлява липсата на електрозахранване в 100 населени места – Монтана, Вършец, Берковица, Брезник, Трън и др. Електроразпределителното дружество работи усилено и се надяваме още днес да бъде възстановено захранването“. 

По думите му щетите в общината са за около 50 млн. лв.

"В стратегията за намаляване на риска от бедствия е описано кои са възможните бедствия в страната, какъв е рискът от възникване и какви мерки трябва да се предприемат. Добре пишем документи, но трябва да ги прилагаме“, посочи още Николов.

"Трябва да въведем по-строги норми за строителство в тези сухи дерета. Там трябва да сме много внимателни, застрояваме места, които не трябва да пипаме“, коментира Николай Николов. 

По думите му системата BG-Alert винаги е работила.

"По отношение на техническата част – тя работи перфектно. По отношение на частта "задействане на системата“ има проблем“, коментира той.

"Системата не е автоматизирана. Всяко ново нещо има проблеми при своето налагане. Ще го направим бавно и последователно. Вчера гражданите бяха предупредени, че има сложна обстановка на Витоша“, посочи Николов

Зареждане! Моля, изчакайте ...
Aнонимен
преди 34 мин.
0
 
 
Колата работи перфектно, само че трудно пали...
