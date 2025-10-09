ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Главна дирекция "Национална полиция": Внимавайте! Никой няма да идва у дома ви, за да обменя пари!
Обменяйте пари САМО на официални места, съветват от Главна дирекция "Национална полиция":
банки или пощенски станции (за населени места, където няма клонове на банка), където през първите 6 месеца обмяната ще е без такса.
БНБ ще обменя левове в евро безплатно, без ограничение във времето!
Внесете левовете си в банковата си сметки преди 1 януари 2026 г., така средствата Ви ще се превалутират автоматично и безплатно!
Внимавайте за измами!
Никой няма да идва у дома ви, за да обменя пари.
Не давайте пари, лична и банкова информация на непознати.
Ако не сте сигурни – питайте!
Попитайте в банката, пощата или кметство. При съмнение за измама – обадете се на 112.
Бъдете внимателни, не бързайте и не се доверявайте на непознати!
Подробна и полезна информация за въвеждането на еврото в България може да намерите в линка в първия коментар
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1540
|предишна страница [ 1/257 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: