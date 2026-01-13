Главната прокуратура в Скопие започва разследване срещу мъжа, счупил стъклото на българското посолство
Заподозреният, както е посочено от прокуратурата, "е повредил входната врата на посолството на Република България от омраза, като е счупил стъклото на вратата с камък и веднага е избягал в неизвестна посока“.
"Прокурорът е внесъл предложение до съдията по предварителното производство за налагане на мярка за неотклонение "задържане под стража“, като е обяснил, че са налице обстоятелства, сочещи за риск от бягство, както и основателен страх, че заподозреният може да повтори престъплението“, се казва в съобщението.
