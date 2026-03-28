И.Д. главен секретар на МВР Георги Кандев отправи призив към гражданите да подават сигнали за нередности по време на изборния процес по официален ред, за да може институциите да реагират бързо и ефективно.По думите му през последните дни в социалните мрежи постъпват хиляди сигнали, но за да бъдат обработени своевременно, е необходимо те да достигат до органите на реда чрез установените канали."Всеки от тях ще се разглежда с пълната сериозност, която заслужава", написа той.Кандев подчерта, че сигурността и честността на изборите могат да бъдат гарантирани единствено чрез законови средства, като увери, че всички подадени сигнали ще бъдат проверявани и няма да има подминати случаи."Няма място за страх. Бъдете смели, бъдете активни, подавайте сигнали и разчитайте на нас."Той отправи и предупреждение към участниците в купуването на гласове, определяйки това като тежко престъпление."Законът ще бъде приложен с цялата му строгост. Никой няма да бъде над него."