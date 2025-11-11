Инцидентът се случи на ул. "Грънчарска".
19-годишният шофьор беше оставен под домашен арест. Това предизвика протести в Разград.
Съдебният процес беше преместен в друг град, след като всички съдии в Разград си направиха отвод, пише NOVA.
Гледат делото срещу 19-годишния шофьор, причинил катастрофа с 3 жертви в Разград
