|Гледат мярката на мъжа, опитал да открадне 114 хил. лева от жена пред банков клон в София
49-годишният Мартин Цанков направил опит да отнеме чанта за лаптоп от служителка в голяма частна болница, в която имало сума от 114 хиляди лева, твърди прокуратурата. Опитът е останал недовършен, тъй като дееца е задържан от двама свидетели. Грабежът е в големи размери. За престъплението се предвижда наказание "лишаване от свобода“ от 5 до 15 години.
Пред първата инстанция защитата поиска по-лека мярка заради здравословното състояние на обвиняемия. Магистратите обаче прецениха, че това не е достатъчно основание той да излезе от ареста.
Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски градски съд (СГС) искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо М. Ц., привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 1, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 НК.
