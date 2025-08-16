Гледат мярката на мъжа, подал фалшив сигнал за полета от София до Лондон

Новини
Софийският районен съд ще гледа мярката на 36-годишния мъж от Пловдив, който подаде фалшив сигнал за терорист на борда на Boeing 737 на авиокомпания Ryanair, изпълняващ полет FR-9962 от София до лондонското летище "Станстед“ със 174 пътници, научи Plovdiv24.bg.

Припомняме, че фалшивото обаждане, подадено на телефон 112 затвори въздушното пространство на Чехия за полета от София и вдигна военновъздушните сили на Германия.

Към момента мъжът е настанен в психиатрия в Пловдив, но ако бъде доказано, че е психично здрав,  може да получи наказание до 2 години лишаване от свобода.






