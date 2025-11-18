Технологичният доставчик Cloudflare, който стои зад инфраструктурата на милиони уебсайтове и онлайн услуги, е засегнат от масивен срив в мрежата си в обедните часове на 18 ноември 2025 г., което доведе до временна недостъпност на популярни платформи като X (бивш Twitter), ChatGPT, Canva и множество други, и хвърли нова светлина върху уязвимостта на интернет инфраструктурата.Посетителите получават съобщение за "вътрешна грешка на сървъра в мрежата на Cloudflare“ и съвет да "опитат отново след няколко минути“, докато проблемът се разпространяваше към сайтове, които разчитат на инфраструктурните услуги на компанията.Според данните на сайта Downdetector има огромен ръст на проблемите с Cloudflare в световен мащаб.Обикновено е невидимо – и така трябва да бъде. Но днес Cloudflare стана много по-забележимо.Компанията е ключов, но дискретен стълб на интернет инфраструктурата. Именно затова множество привидно несвързани сайтове бяха засегнати едновременно – подобно на срива в Amazon Web Services миналия месец, пише Indеpendent.