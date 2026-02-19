Сметната палата е проверила процедури, възлагания и договори по реда на Закона за обществените поръчки на стойност за около 352 млн. лв. през миналата година. Проверените процедури по Закона за обществените поръчки са 254 и са на стойност около 271 млн. лв, а възлаганията чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица по реда на ЗОП са 132 и са на стойност близо 11 млн. лв. Проверени са още и 214 договора на обща стойност близо 70 млн. лева, сключени след проведена процедура или след възлагания чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица.Съставени са 169 акта за установяване на административни нарушения по ЗОП на ръководители на централни ведомства, кметове или техни заместници и друг вид отговорни лица. Административнонаказващият орган – председателят на Сметната палата, се е произнесъл по 139 от тях, като са издадени 71 наказателни постановления и 56 предупреждения до нарушители.От съставените актове по ЗОП, 95 са на ръководители на централни ведомства, училища, университети, публични предприятия или оправомощени от тях лица, а 74 акта са на кметове на общини или оправомощени от тях лица.Общата стойност на наложените глоби по ЗОП възлиза на над 376 хиляди лева.За сравнение - през 2024 г. наложените глоби са на стойност около 300 хил. лева, а през 2023 г. - 278 хил. лева.Най-често срещаните нарушения на Закона за обществените поръчки, за които е образувано административнонаказателно производство, са свързани с:· поставяне на условия, които необосновано ограничават или необосновано дават предимство при участие в обществената поръчка;· одобрявани са показатели в методиките за оценка на офертите, които не позволяват обективно да се сравнят предложенията на участниците, както и не е представена достатъчно информация на участниците за правилата на оценяване;· възложители не са приложили предвидения законов ред въпреки наличие на основание за това;· разделяни са обществени поръчки на части, за да се приложи ред за възлагане за по-ниски стойности;· избирани са неконкурентни процедури (договаряне без предварително обявление и пряко договаряне) без да са налице предпоставките, регламентирани в ЗОП;· не са изпращани в законовия срок документи и информация, подлежаща публикуване в Регистъра на обществените поръчки.Освен по Закона за обществените поръчки, през 2025 г. са съставени актове и са наложени глоби по Изборния кодекс.Председателят на Сметнатата палата се е произнесъл по 18 броя актове за установяване на административни нарушения през 2025 г. с наказателни постановления, предупреждения и др. (9 от които са съставени през предходната година, но срокът за произнасяне тече през 2025 г.).Наказателните постановления по тях са 15, има издадени и 10 предупреждения.Наложени са общо 45 хиляди лева глоби на лицата, представляващи партиите, коалициите и инициативните комитети.Нарушенията са за непредставена информация за Единния регистър по Изборния кодекс към Сметната палата - за дарители и размера на направени дарения, за имена на кандидати и на членове на инициативни комитети, които са предоставили средства, за размера на средствата, както и декларации за произход на дарените средства и за произход на средствата на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, за социологически и на рекламни агенции, с които участниците в изборите работят.По Закона за политическите партии има съставени 2 акта за установени административни нарушения – за непредставен пред Сметната палата финансов отчет и декларации, както и за това, че не е създаден и воден публичен регистър за дарения, имоти, сделки и др.