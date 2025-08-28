Новини
Глобяват с пачка от по 100 лева Ryanair за случката с детето в инвалидна количка
Автор: Екип Ruse24.bg 20:44
©
Авиокомпанията "Райънеър“, която свали от самолета си трудноподвижно дете на 9 години и семейството му, ще бъде глобена с 10 000 лева. Това обяви министърът на транспорта Гроздан Караджов и добави, че ще инициира законови промени за десетократно увеличение на глобите за авиокомпании и наземни оператори.

В началото на август бТВ напомня за кризисната ситуация, в която попадат 9-годишният Милко, страдащ от спинална мускулна атрофия, и близките му.

Семейството е качено на борда на самолета, а след това свалено – по нареждане на пилота с мотив, че количката на детето не отговаря на стандартите за безопасност.

Днес Милко продължава лечението си в Тулуза. 20 дни след случая министърът на транспорта заяви, че авиокомпанията е глобена с най-високата възможна санкция - 10 000 лева.

"Сами разбирате, че подобна санкция едва ли ще направи някакво впечатление на авиокомпания като "Райанеър“. Те са признали, че са извършили грешка. Така че, като жест на покаяние, трябва да платят глобата и да се поправят“, заяви министърът.

Днес от авиокомпанията не отговориха ще обжалват ли глобата. Малко след инцидента заявиха, че служителите на Летище София не са могли да определят дали батерията на количката е била обезопасена. Караджов поиска чрез законови промени да се въведат стандарти в обслужването в авиосектора.

Настоя за гаранции, че ще се спазват и предлага наказанията да се повишат десетократно – да бъде 100 хил. лв., а не 10 хил. лв.

Семейството на Милко с нетърпение планира следващата среща с близките им в  България.

