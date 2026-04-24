Над 3,5 тона хранителни продукти от животински произход ще бъдат унищожени след мащабна проверка на БАБХ в Дулово. Инспекторите са наложили възбрана върху стоката заради установени нарушения, съобщиха от пресцентъра на Българската агенция по безопасност на храните, предаде ФОКУС.

Над 2,5 тона свински крака, глави и уши с изтекъл срок на годност, както и 940 кг свински субпродукти, телешки опашки, сланина, сало и говежда лой без идентификационна маркировка, с разкъсана или частично липсваща опаковка, са били открити в хладилни камери. Открити са и четири говежди четвъртини с общо тегло над 280 кг без маркировка за произход.

Храните с установени несъответствия са отделени и запечатани в хладилни камери в обекта. Предстои да бъдат унищожени.

ФОКУС припомня, че преди няколко дни служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов обяви, че се извършва проверка дали месо от ферма с огнище на антракс в силистренското село Черногор е попаднало в магазините.