Започва годишният мониторинг за състоянието на водите, който се провежда в периода 1 януари-31 декември. Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) изпълнява програмите за мониторинг на екологичното и химичното състояние на повърхностни и подземни води, а тези за количеството – от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).Мониторингът на водите осигурява своевременна и достоверна информация за състоянието на водите и факторите, въздействащи върху тях. Въз основа на тази информация се правят анализи, оценки и прогнози за вземане на управленски решения и обосноваване на дейности за опазване и защита на водите от вредни въздействия. Данните от мониторинга са основа за осъществяване на контрол и за налагане на санкции при нарушаване на нормативните изисквания. Провежданият мониторинг на водите осигурява информация за оценка на прилагането в България на европейското право в областта на водите и докладване към различни международни институции – Европейската комисия, Европейската агенция по околна среда и Международната комисия за защита на река Дунав (ICPDR).Одобрени са програми за територията на всяка от четирите басейнови дирекции в страната – за контролен и оперативен мониторинг на повърхностни води, за хидробиологичен мониторинг, за контролен мониторинг на повърхностни води за питейно-битово водоснабдяване, за мониторинг на химичното състояние на подземните води, мониторинг на приоритетните вещества в биота, мониторинг на приоритетните вещества в седимент, мониторинг на приоритетните вещества в седимент в стоящи води и пр.Програмите за мониторинг на екологичното и химичното състояние на повърхностни и подземни води са разработени от четирите дирекции за басейново управление на водите в съответствие със спецификата на водните тела и техните характеристики и включват:физикохимичен мониторинг на повърхностни и подземни води;хидробиологичен мониторинг на повърхностни води за показателите макрозообентос (макробезгръбначна фауна, обитаваща дъното на водните басейни), макрофити (водна растителност) и фитобентос (кремъчни водорасли, обитаващи дъното на водните басейни) за категория "реки";мониторинг на седименти в повърхностни води за категории "реки“ и "езера/язовири"; хидробиологичен мониторинг на повърхностни води за риби за категория "реки" и всички биологични елементи за качество за категория "езера“.Мониторингът ще се проведе според заповед на министъра на околната среда и водите от 29 януари, в която са посочени и всички пунктове, честотата на пробонабиране и показатели, които ще се анализират през тази година. Само една от програмите – за контролен и оперативен мониторинг на повърхностни води, предвижда проследяване на състоянието в 156 пункта на територията на Дунавски район за басейново управление, 147 пункта на територията на Черноморски район, 94 пункта в Източнобеломорски район и 58 пункта в Западнобеломорски район.