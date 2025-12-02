Сподели close
Съоснователят на "Еконт" и бивш министър на транспорта Николай Събев публикува обширно обръщение във Фейсбук, в което обяви сериозна трансформация в дейността на компанията.

По думите му Еконт започва целенасочено да префокусира услугите си, като премахва всичко излишно и насочва ресурсите си към основната цел – повишаване на стандартите в куриерските доставки за физически лица и онлайн търговията.

Събев подчертава, че устойчивият възход на Еконт се дължи на иновации, включително в бизнес моделирането – процес, който според него се развива чрез научени уроци и периодични прозрения.

"Нашата бизнес визия е да бъдем иновативна платформа за съвършени логистични услуги", казва той.

За да бъде постигнато това, компанията се оттегля от всички дейности, свързани с пощенския сервиз – пощенски писма и малки пратки, пощенски парични преводи и масово разпространение на рекламни материали в пощенски пликове.

Според Събев усилията за поддържането на тези услуги не носят реална добавена стойност за клиентите, които основно търсят перфектна куриерска доставка.

"Убедени сме, че в България е настъпило време логистичните компании да се специализират – от "правим всичко" към "правим едно нещо, но най-добре от всички", заявява Събев.

По думите му постепенното отпадане на пощенските услуги вече започва, а планът е до началото на пролетта Еконт да се концентрира почти изцяло върху логистиката на малки куриерски пратки.

Основният фокус остава обслужването на физическите лица и предоставянето на услуга, която компанията определя като съвършена. Еконт уверява, че ще работи непрекъснато за постигането на този стандарт.

Обръщението завършва с пожелание за весели празници и година, изпълнена с положителни преживявания, отправено от екипа на Еконт.

Ето цялата публикация:

"Обръщение към Клиентите и Партньорите на Еконт

Уважаеми клиенти и партньори,

Винаги търсим начин да изпълним поетите обещания. Продължаваме да създаваме условия за дългосрочно развитие, защото в Еконт истински вярваме в личната отговорност.

Непрекъснатото възходящо развитие на Еконт се дължи на иновациите, в това число и в бизнес моделирането, които идват като научени уроци или прозрения през определени периоди. Нашата бизнес визия е да бъдем иновативна платформа за съвършени логистични услуги за индивидуални клиенти и онлайн търговия.

За да стане това възможно, започваме да префокусираме дейността си. Премахваме излишното и акцентираме усилията си върху най-важното. В случая искаме да вдигнем изцяло стандартите за куриерска услуга в България.

За да постигнем съвършената услуга, е нужно да се изтеглим от всички услуги, свързани с пощенския сервиз: пощенски писма и малки пратки, пощенски парични преводи и масов разнос на реклама в пощенски пликове. Считаме, че усилията да поддържаме и този сервиз не носят добавена стойност на клиентите ни, основно търсещи перфектната куриерска доставка.

Убедени сме, че в България времето за специализиране на логистичните компании от "правим всичко" до "правим нещо, но най-добре от всички" е настъпило.

С това Ви информираме, че започваме постепенно отпадане на пощенските услуги, с разчет до началото на пролетта да сме основно в логистиката на малки пратки.

Нашият основен фокус остават физическите лица и техните нужди от една перфектна куриерска услуга. Ние ще работим по това непрекъснато.

Пожелаваме Ви весели празници и година, пълна с огромни приятни преживявания.

С уважение и грижа, Екипът на Еконт"