|Големи стипендии и безплатно образование за българските отличници и лауреати
"Българското правителство подкрепя института INSAIT и ще продължи да го подкрепя. Трябва да благодарим и на бизнеса, които подкрепя програмата. Имаме нужда от деца, които да учат задълбочено математика и възможност да задържим най-добрите таланти в България", обяви министър Вълчев.
По думите му стана ясно, че МОН стартира две нови програми.
"Едната е "Бъдеще за таланти". Ще финансираме досегашните преподаватели, които обучават нашите олимпийци, да обучат следващо поколение учители, защото много от тези олимпийци нямаше да ги има без учителите", обясни той.
"Втората програма е "Избирам да следвам в България" ще бъде насочена към учениците лауреати от състезание и са пълни отличници, като ще ги подкрепим с добри стипендии и ще поемам образованието си у нас", каза още Вълчев.
Премиерът Желязков и министър Вълчев благодариха са стипендиантите, че са избрали да се развиват у нас.
"Това, че високи технологии, изкуствения интелект и роботиката се гледат със смесени чувства от хората, които не са посветени в това поприще. Има страхове има и много надежди, но вие сте тези, които трябва да разсеят страховете и да вдъхнат надежда, е бъдещото на човечеството ще бъде много по-светло и смислено благодарение на новите технологии", каза премиерът.
"Ангажиментът, който лежи на вашите млади плещи е много по-голям от усилията, които сме длъжни да вложим във вашето развитие. Това, което днес ще посеем е едно много малко семе от това, което ще жънем благодарение на вашите усилия и талант. Бъдещото трябва да бъде близо до хората, а подкрепата на държавата е задължителна. Вие сте тези, които трябва да ни дадете шанса да прогледнем в бъдещето", каза още Росен Желязков.
