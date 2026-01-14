Поредното отлагане на въвеждането на депозитна система за отпадъци от опаковки от напитки до 2029 година ще бъде заплатено от всички граждани и бизнеса в България. Това заяви пред БТА изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов."Истината е, че ние вече закъсняваме“, подчерта Вълканов и посочи, че изграждането на ефективна депозитна система изисква сериозна предварителна подготовка. По думите му опитът на други европейски държави показва, че дори година и половина често не е достатъчна за успешно планиране и внедряване на такъв модел.Липсата на система за обратно приемане на бутилки и кенчета има както екологична, така и финансова цена за обществото. От една страна, това води до по-високи нива на замърсяване на околната среда, а от друга – до загуба на ценни суровини за милиони евро."Потребителят плаща на три места – чрез продуктовите такси в цената на напитките, чрез такса битови отпадъци и чрез глобите, които България понася заради неизпълнение на европейските цели за рециклиране“, припомни Вълканов.По данни на Евростат България е сред държавите в Европейския съюз с най-нисък дял на използване на материали в рамките на кръговата икономика. През 2023 г. страната ни отчита под 5% използване на рециклирани материали при средно 11,8% за ЕС.Въвеждането на депозитна система за опаковки от напитки е дълъг и сложен процес, който изисква прецизно планиране и значителни инвестиции, обясни още Вълканов. Сред основните предизвикателства пред бизнеса са разработването на специализиран софтуер и неговата интеграция с търговските обекти и логистичните системи за обратно приемане, преброяване и обработка на отпадъците.Според него отлагането на системата до 2029 г. крие риск от допълнителни забавяния."Влизането в поредни изборни цикли и съставянето на нови правителства неминуемо водят до отлагане на ключови решения“, посочи Вълканов и добави, че липсата на стабилна централна власт през последните години е сред основните причини процесът да се забави. Разговорите за депозитна система в България се водят от повече от две, дори три години, уточни той.По думите му диалогът между заинтересованите страни е спрял още през април миналата година."Дори при промяна във визията, тя можеше да бъде детайлно разработена и представена за обществено обсъждане“, заяви Вълканов.Сред спорните теми остава и въпросът кой трябва да управлява бъдещата депозитна система – държавата или бизнесът. Според Сдружението за модерна търговия търговците разполагат с необходимата инфраструктура и имат пряк интерес от ефективното функциониране на системата. Ролята на държавата, по думите на Вълканов, следва да бъде в надзора, контрола и отчитането на изпълнението на поставените цели.Николай Вълканов призова решенията на държавно ниво да бъдат взети своевременно, за да не се окаже забавянето фатално за въвеждането на депозитната система.Регламентът на ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки е ново законодателство, насочено към намаляване на замърсяването и насърчаване на рециклирането чрез по-строги правила в рамките на Общността. Той заменя досегашната директива и влезе в сила през февруари 2025 г., като прилагането му ще започне от август 2026 година.