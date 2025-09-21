Голям пожар край врачанското село Бутан

© NOVA Пожар край врачанското село Бутан. Това съобщиха от пожарната в региона за "Фокус". По неофициална информация сигналът за запалени сухи треви е подаден в 14:42 часа.



От пожарната информират, че към момента няма опасност за населените места в околността. На място са изпратени три екипа на пожарната, които вече работят по потушаването на стихията.



Огънят гори на широк фронт.