Голям пожар при склад за стари автомобилни гуми до Варна, движението е отцепено, районът е силно задимен
Първоначално в социалните мрежи се появи информация, че огънят е в района на "Тримата мускетари“, но впоследствие тя бе опровергана от властите.
От полицията предупреждават, че пожарът е много голям, а задимяването е силно. На място са изпратени пет екипа на пожарната, екип на Трето районно, както и "Специализирани полицейски сили“ (СПС).
Движението в района е отцепено. Отцепен е пътят, който води към селото. Поради силното задимяване има и изпратен автомобил за замерване на замърсяването на въздуха.
