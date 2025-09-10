© БНТ Голям пожар в Рила, този път в района на Природен парк "Рилски манастир".



Пламъците бушуват на над 2200 метра надморска височина.



На терен днес в гасенето участват 45 огнеборци. Поискано е и включването на летателна техника.



Предполагаемата причина за възникването на пламъците е гръмотевица, пише БНТ. Пожарът е далеч от Рилския манастир и населените места в района.