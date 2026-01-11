Голям празник е! Имен ден имат много българи, чието име означава "Божи дар"
©
Св. Теодосий Велики пръв въвел общежитийната форма на монашеския подвиг и затова е наречен “началник на общежитието". Сам той измивал раните на страдащите в неговите болници и помагал за обслужването на разнообразните просители и поклонници. Св. Теодосий бил погребан във Витлеемската пустиня.
"Теодосий“ означава "от Бога даден“ или "Богдан“.
На 11 януари имен ден празнуват Богдан, Бого, Божо, Божил, Богоя, Богдана, Бона, Бонка, Богомил, Богомила, Божан, Божана, Теодор, Теодора, Теодоси, Теодосий, Теодосия.
Денят е белязан от строги духовни послания, а народната традиция го свързва със смирение, въздържание и забрани, които трябва да се спазват за здраве и благополучие през годината.
Не се пере и не се простира
Смята се, че водата в този период е "осветена“ след Богоявление и не бива да се използва за тежка домашна работа. Вярва се, че нарушаването на забраната може да донесе болести в дома.
Не се шие и не се плете
Остри предмети не се използват, за да не се "реже“ късметът на семейството. Жените избягват всякакви ръчни дейности.
Не се започват нови начинания
Денят е предназначен за вътрешно успокоение, а не за важни решения. Според старите вярвания всичко започнато на 11 януари ще върви трудно.
Не се вдига шум и не се кара
Свети Теодосий е символ на смирението. Вярва се, че кавгите в този ден "отварят врата“ за нещастия през годината.
Името Теодосий означава "Божи дар“ и е сред най-старите християнски имена, свързани с монашеската традиция.
Още от категорията
/
Габриела Руменова за превалутирането: Първата комуникация трябва да е с търговеца при злоупотреба
09.01
Баба Бориска за първата пенсия в евро: Вземах хубавите пари, гледайте колко са хубави само – зелени, червени
09.01
Константин Занков: Въвеждането на еврото се очертава като ключов фактор за по-добрата позиция на България на туристическия пазар
09.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Власт в отказ: Пътят към поредните избори
21:56 / 10.01.2026
Слави Трифонов с критика към политиците: Много вожд, малко индиан...
20:54 / 10.01.2026
Бойко Борисов: ГЕРБ ще бъде първа политическа сила на следващите ...
20:54 / 10.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.