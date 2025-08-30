Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Голям празник е! Много българи имат имен ден!
Автор: Екип Ruse24.bg 08:47Коментари (0)31
©
Православната църква чества ден на Цариградския патриарх св. Александър, а Българска православна църква - пренасяне на мощите на Св. Александър Невски.

На този ден имен ден празнуват: Александър, Алекс, Александра, Александрина, Алеко, Сашо, Сашка.

Носещите името Александър могат да изберат на кой ден да празнуват имен ден, тъй като Православната църквапочита на 30 август паметта на на Цариградския патриарх Св. Александър, а Българска православна църква - пренасяне на мощите на Св. Александър Невски; а на 23 ноемврипаметта на Свети благоверни княз Александър Невски (по стар стил умира на 14 ноември 1263 г.), като денят е и храмов празник на най-голямата източноправославна катедрала на Балканския полуостров - Храм-паметникът Свети Александър Невски в София.

На 30 август 1724 година руският император Петър I тържествено пренася мощите на Св. Александър Невски в новата руска столица Санкт Петербург и те биват положени в построената в негова чест и памет Александро-Невска лавра.

Един от символите на София – Патриаршеската катедрала в центъра на града ни носи името на княза, известен с победата си над Тевтонския орден в битката на Чудското езеро, провъзгласен за светец от руската православна църква. Александър Невски е патрон на руския император Александър II и названието на храма е израз на благодарността на българите към Русия в лицето на Царя-Освободител. 

На днешния ден най-голямата катедрала на Балканите – храм-паметникът "Св. Александър Невски" отбелязва своя летен патронен празник. Катедралата, проектирана в неовизантийски стил, е построена в памет на загиналите за освобождението на България от османско иго през Руско-турската освободителна война (1877-1878). Строежът й започва през лятото на 1904 година и завършва през 1912 г., като нужната за това сума от 5,5 милиона тогавашни лева е събрана от лични дарения и държавна помощ. 12 години по-късно, на 30 август 1924 г., храмът е осветен. На 1 януари 1951 г. той е обявен за патриаршеска катедрала, а през 1955 г. – за паметник на културата.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Заради водния режим: Администрацията в Русе дари близо 25 тона минерална вода на Плевен
Заради водния режим: Администрацията в Русе дари близо 25 тона минерална вода на Плевен
16:28 / 29.08.2025
Синоптик: Времето се разваля на тази дата!
Синоптик: Времето се разваля на тази дата!
10:47 / 28.08.2025
Задържаха за 72 часа турски гражданин, държащ електронни цигари без бандерол в големи размери в Русе 
Задържаха за 72 часа турски гражданин, държащ електронни цигари без бандерол в големи размери в Русе 
14:53 / 28.08.2025
Румен Христов: Трябват 30-40 милиарда за справяне с водната криза. Сумата е огромна
Румен Христов: Трябват 30-40 милиарда за справяне с водната криза. Сумата е огромна
10:15 / 29.08.2025
12-годишно момиче размаха брадва и нож срещу българска двойка в Шотландия
12-годишно момиче размаха брадва и нож срещу българска двойка в Шотландия
22:53 / 28.08.2025
Кметът на Тутракан за оприличеното на черна пантера животно: Най-вероятно се е оттеглило по поречието на река Дунав
Кметът на Тутракан за оприличеното на черна пантера животно: Най-вероятно се е оттеглило по поречието на река Дунав
11:36 / 28.08.2025
Президентът Радев с голяма новина от Германия, другата седмица в България идват няколко мощни компании
Президентът Радев с голяма новина от Германия, другата седмица в България идват няколко мощни компании
12:57 / 28.08.2025
Актуални теми
Бюджет 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
Бюджет 2025
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: