На 27 октомври църквата почита Свети Нестор, а народните обичаи следват повелите на Мишкин или Мишкин ден. В иконите Св. Нестор обичайно се изобразява като млад мъж с пика в ръка. На този ден се препоръчва да не се работи, за да не нападат мишки брашното и житото; да не се бърка в брашно и не се дава заем – за предпазване от мишки.Св. мъченик Нестор е момъкът християнин, за когото се говори в житието на св. Димитрий Мироточиви.Преди да излезе на борба с великана Лий, императорът пожалил неговата младост и го запитал:- Как смееш да отидеш срещу тоя борец, който е прославен в цял свят?Нестор отговорил:- Велика и непобедима е силата на моя Христос!Като чул името Христово, императорът се разгневил и му заповядал да отиде на борба с Лий.Момъкът се прекръстил, впуснал се в борба с Лий и го победил. От високия подиум го хвърлил върху копията долу, както той по-рано хвърлял другите и особено невинните християни.Разярил се императорът. Веднага издал заповед: Нестор да бъде обезглавен. Изложени били две основания: Нестор е християнин. Нестор е убил Лий, любимеца на императора.