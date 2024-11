Голям проблем с ваучерите за храна, засегнати са милиони

© За сериозен проблем с ваучерите за храна информират от компания Tombou, разбра Plovdiv24.bg. От фирмата са изпратили следния имейл до своите клиенти, с които предупреждават, че няма да могат за временно да пазаруват с електронни ваучери:



Здравейте,



Информираме Ви за сериозна авария в Италия, засягаща един от най-големите доставчици на платежни услуги Worldline. Поради аварията временно не може да се пазарува с карти Up Tombou. Това прекъсване засяга услуги за обработка на плащания, използвани от банки и компании в глобален мащаб, включително и Up Tombou.



Колегите в Италия работят активно по отстраняване на аварията.



Уверяваме Ви, че нашият екип следи ситуацията отблизо и ще Ви информираме веднага щом услугите бъдат възстановени.



Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането и доверието!



С уважение,



Екипът на Up Tombou



Проблемът е временен и от компанията се надяват в най-скоро време да бъде отстранен.