Делян Добрев от ГЕРБ и Асен Василев от ПП-ДБ по време на Комисията по бюджет и финанси в парламента, която бе изтеглена по-рано.
Размениха се остри реплики. Причината за скандала е това, че Комисията по бюджет и финанси бе предвидена за 14:15 часа днес, но бе изместена по-рано, а именно - в почивката на депутатите.
"Няма да се случи тази комисия по този начин. Това е абсолютно скандално", повтаря Василев. "Няма да стане да прокарате в почивката на заседанието бюджетите на НЗОК и ДОО", каза още той.
От ПП са насрочили протест в 14:00 часа пред парламента.
Спорът в Комисията по бюджет и финанси продължи и след опита да се даде старт на процедурата по приемана на бюджетите на НЗОК и ДОО на второ четене.
Намесиха се и депутати от “ДПС-Ново Начало" като Байрам Байрам се опита да изключи микрофона на Асен Василев. Стигна се и до спор между Йордан Цонев и съпредседателят на “Да, България" Ивайло Мирчев.
Голям скандал между Делян Добрев и Асен Василев в Бюджетна комисия!
