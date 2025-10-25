Митнически и гранични служители на ГКПП "Капитан Андреево“ откриха 6 158 000 къса (307 900 кутии) контрабандни цигари в товарен автомобил.На 23.10.2025 г. около 02:30 часа на пункта пристига товарната композиция от влекач и полуремарке с чужда регистрация. Водачът - беларуски гражданин, представя документи, че превозва МДФ плоскости от Турция през България за Чехия.При извършената съвместна проверка от митнически служители на Агенция "Митници“ и гранични полицаи от ГД "Гранична полиция“ в товарното помещение се установява, че в превозваните 559 дървени плоскости са укрити 6 158 000 къса (307 900 кутии) цигари без български акцизен бандерол. Контрабандните тютюневи изделия на стойност 2 309 250 лева (1 180 700.78 eвро) са задържани.По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор на ТД Митница Бургас под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.