Голям успех на пловдивски учени в световните научни среди

© Plovdiv24.bg д-р Христиана Бацелова и Д-р Любомир Червенков Екип от български учени постигна голям успех в световните научните среди. Учените са предимно медицински специалисти от различни специалности, като включва и специалист по информатика и математика, научи Plovdiv24.bg.



Четирима от учените са представители на Медицински университет - Пловдив: д-р Христиана Бацелова, д-р Любомир Червенков, д-р Милена Гулинац и д-р Георги Василев. Тяхна публикация на тема "Genetic Variants of SARS-CoV-2 Responsible for Severe COVID-19“ е публикувана в медицинския раздел на световната енциклопедия на престижното швейцарско издателство MDPI.



Публикацията е базирана на статия озаглавена "The End or a New Era of Development of SARS-CoV-2 Virus: Genetic Variants Responsible for Severe COVID-19 and Clinical Efficacy of the Most Commonly Used Vaccines in Clinical Practice“, публикувана по-рано тази година от същия авторски колектив в един от най-реномираните медицински журнали – Vaccines, който е и с много висок импакт фактор – 7.8.



В научния труд е обобщена и систематизирана информация за генетичните подвидове на Ковид-19 и различната клинична изява на всеки от тях, разгледана е и ефективността на различните ваксини.



Енциклопедията на MDPI (ISSN 2673-8392) включва раздели от най-различни теми – изкуство, биология, бизнес, икономика, химия, компютърни науки, инженерни науки, околна среда, медицина, фармакология, физика, обществено здраве, социални науки. Всички публикации в енциклопедията преминават строг процес на одобрение, а рецензентите са признати учени в различни области.



Научните трудове, публикувани в енциклопедията са с отворен достъп с цел безплатно обучение на студенти, специализанти, специалисти и други учени. Изданието може да се достъпи онлайн на https://encyclopedia.pub/, а статията на българските учени на https://encyclopedia.pub/entry/47693.