Язовир "Студен кладенец“, поглед от крепостта Вишеград. Това, което е останало от него.

Вода няма, само гьолове, чак до най-дългия въжен мост, водещ към село Лисиците. Дори след заределите се дъждовни дни през октомври и ноември.

Това е обичайна гледка в последните години, съобщава 24rodopi.com.

Горещи лета, сухи зими, които оставят тъжни гледки.

 

 