Голяма акция в София и страната заради корупционни престъпления в Украйна при търговия с оръжие? Претърсват жилища и офиси

© В ход е голяма специализирана акция в София и страната, това потвърдиха от ГДБОП-МВР за "Фокус". На различни места работят екипи, но към момента не може да бъде предоставена допълнителна информация.



Според медийни публикации става въпрос за разследване на корупционни престъпления в Украйна, извършени при търговия с оръжие на завишени цени.



В изпълнение на молба за правна помощ на Националното антикорупционно бюро на Украйна екип от следователи на Националната следствена служба (НСлС) извършва претърсвания и изземвания в жилища и офиси в София и страната, пише NOVA.



В претърсванията участват множество следователи от НСлС, служители на ГДБОП-МВР и на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" (ГДЖСОБТ).