ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Голяма банка предупреди за нова опасна измама
Според съобщението, измамниците се свързват с потенциалните жертви, представяйки се за служители на полицейски структури като ГДБОП, ГДНП, СДВР и други. Те съобщават на клиентите, че личните им спестявания са станали обект на кражба или че някой се опитва да изтегли кредит от тяхно име.
След това "мнимият полицай“ прехвърля комуникацията към фалшив "служител на Българската народна банка (БНБ)“, който предлага "сигурен вариант“ за защита на парите. Този вариант изисква жертвите да изтеглят парите си и да ги внесат по "защитена“ сметка в друга банка, която уж е сертифицирана от БНБ.
Често измамниците подтикват пострадалите да изтеглят и потребителски кредит, който след това да предадат на "представител на властите“ лично.
От банката предупреждават, че служители на МВР или БНБ никога не биха поискали от гражданите да изтеглят своите спестявания или кредити под какъвто и да е предлог.
Препоръките към клиентите са да бъдат особено внимателни при получаване на обаждания, в които ви искат лична или финансова информация. Никога да не предоставят достъп до банкови сметки и да не извършват трансфери по искане на непознати.
"Пазете парите си и не се поддавайте на натиск от неизвестни лица, дори и да се представят за служители на властите. При съмнения за измама, прекъснете връзката и незабавно се свържете с най-близкото управление на МВР", съветват от банката.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
09:18 / 10.08.2025
Почина Димитър Христов
10:36 / 11.08.2025
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
12:15 / 11.08.2025
Транспортният министър към Ryanair: Дължите отговори, а не оправдания!
15:57 / 10.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: