ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Голяма болница у нас вече разполага със свръхмодерен ехограф от най-висок клас
От днес нашата болница разполага със свръхмодерен ехограф от най-висок клас на световния лидер в ултразвуковата апаратура Mindray Consona N8.
Consona N8 е цифров многофункционален ехограф, проектиран с мисъл за потребителя, предлагащ всички модерни технологии за ежедневното натоварено, но и приятно сканиране.
Стремежът ни е да предлагаме най-добрата грижа за пациента. Екипът ни от лекари специалисти премина обучение, за да се запознаят в подробности с възможностите на новия ни ехограф. Апаратът е с най-висока резолюция на образа и четири пъти по-бърза обработка на изображението, което позволява моментална и максимално прецизна диагностика и основно ще се използва за трансвагинална и трансабдоминална ехография. По този начин се дава възможност за оглед и оценка на състоянието на женските полови органи – влагалище, матка, маточна шийка, маточни тръби и яйчници. Работата със съвременна медицинска апаратура за оказване на медицинска помощ подобрява качеството и безопасността на медицинските услуги и помага за покриване на критериите за съвременна диагностика и лечение на заболяванията още в най-ранен етап., споделя доц. Чавдар Цветков, началник на Клиниката по онкогинекология.
Базираните на жестове функции със сензорния екран, са еталон за бърза и удобна работа с Mindray ехографите. "Плаващият“ панел за управление, с шест свободи на движение, осигурява отличен комфорт на сканиране във всяко положение. Ергономичното двойно рамо на монитора, позволява пълното му извъртане към пациента, докато лекаря гледа и показва на големия 15“ FullHD сензорен екран. Включването и изключването на фоновото осветление в краката дава комфортна и безопасна работна среда.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вкараха зад решетките мъж за разпространение на фентанил в Русе
10:43 / 20.08.2025
Издирват 48-годишна жена, в неизвестност е от 26 дни
22:19 / 21.08.2025
Заради забранени предмети: Местят Семерджев в нов затвор
12:56 / 21.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: