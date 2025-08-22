Голяма болница у нас вече разполага със свръхмодерен ехограф от най-висок клас

© Още един от най-добрите ехографи в света вече работи в Клиниката по онкогинекология на УМБАЛ " Д-р Георги Странски“- Плевен, съобщиха от лечебното заведение.



От днес нашата болница разполага със свръхмодерен ехограф от най-висок клас на световния лидер в ултразвуковата апаратура Mindray Consona N8.



Consona N8 е цифров многофункционален ехограф, проектиран с мисъл за потребителя, предлагащ всички модерни технологии за ежедневното натоварено, но и приятно сканиране.



Стремежът ни е да предлагаме най-добрата грижа за пациента. Екипът ни от лекари специалисти премина обучение, за да се запознаят в подробности с възможностите на новия ни ехограф. Апаратът е с най-висока резолюция на образа и четири пъти по-бърза обработка на изображението, което позволява моментална и максимално прецизна диагностика и основно ще се използва за трансвагинална и трансабдоминална ехография. По този начин се дава възможност за оглед и оценка на състоянието на женските полови органи – влагалище, матка, маточна шийка, маточни тръби и яйчници. Работата със съвременна медицинска апаратура за оказване на медицинска помощ подобрява качеството и безопасността на медицинските услуги и помага за покриване на критериите за съвременна диагностика и лечение на заболяванията още в най-ранен етап., споделя доц. Чавдар Цветков, началник на Клиниката по онкогинекология.



Базираните на жестове функции със сензорния екран, са еталон за бърза и удобна работа с Mindray ехографите. "Плаващият“ панел за управление, с шест свободи на движение, осигурява отличен комфорт на сканиране във всяко положение. Ергономичното двойно рамо на монитора, позволява пълното му извъртане към пациента, докато лекаря гледа и показва на големия 15“ FullHD сензорен екран. Включването и изключването на фоновото осветление в краката дава комфортна и безопасна работна среда.