За катастрофа на АМ "Тракия" съобщават очевидци в социалните мрежи.

Инцидентът е станал в посока София на 36-тия км. Единият от автомобилите е обърнат на страни, а другият е с напълно размазана предница. 

От кадрите се вижда, че са се събрали много хора, за да помогнат на шофьорите. 

Все още няма информация за пострадали.