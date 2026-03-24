Банка ДСК предупреди клиентите си. Ето какво съобщиха официално:Във връзка с провеждане на планирани тестове на системите на Банка ДСК, са възможни временни затруднения в следните периоди:27.03.2026 г., 23:00 ч. – 28.03.2026 г., до 03:00 ч.28.03.2026 г., 23:00 ч. – 29.03.2026 г., до 03:00 ч.В тези интервали е възможно да изпитвате затруднения при:- плащания с карти (POS, онлайн и тегления от банкомат)- преводи (вкл. незабавни плащания)- интернет и мобилно банкиране (DSK Direct, DSK Online и DSK Mobile, DSK Smart)Услугите ще бъдат ограничавани и възстановявани поетапно в рамките на посочените периоди.Съветваме:- да планирате предварително своите плащания и преводи- да разполагате с необходимата сума в брой за периода на прекъсванията