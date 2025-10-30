Дългогодишният председател на пациентска организация Станимир Хасърджиев и баща му са измамили техни близки за стотици хиляди лева. За това сигнализират роднини на доктора, който в момента е в ареста по обвинения за принуда с оръжие и държане на наркотици.Венета Михайлова е първа братовчедка на обвиняемия Хасърджиев. Има дъщеря, която е със здравословни проблеми. Със семейството си живеят отвъд Oкеана.Занимават се с търговия. Част от печалбата решават да вложат в проект – създаването на детски центъра за деца с увреждания.Избират мястото – Сливен. Оттам е семейството на Хасърджиев. Идеята е тя да финансира, а те да помагат."Станимир Хасърджиев трябваше да помогне изцяло с положението си. Има познати, връзки“, обясни Венета Михайлова.Венета първо изпраща пари кеш."На вуйчо на името са изпратени 93 000 долара. С тях сме купили парцели със земя. Те са на името на вуйчо и на вуйна“, добави Венета.След това от Китай поръчва 7 контейнера със соларни панели и други необходими материали. Всичко е платено директно на фирмите по банков път, разказва тя. За получател е посочила фирма. "Просто се доверих“.Изпраща ни и документите.От Търговския регистър се потвърждават думите ѝ – фирмата е свързана с името на Станимир Хасърджиев. Минават години и макар от разстояние Венета вижда, че изграждането на центъра боксува."Когато започнах да питам за отчет, ето тогава се скарахме. Това се случи преди 2 години“, каза Венета Михайлова.Разказва, че многократно е правила опити да говори с братовчед си и баща му. Без успех. Не знае какво става с нещата, които е купила. Нито със земите, които е платила, но на чуждо име.От bTV потърсиха бащата на обвиняемия Станимир Хасърджиев. Имотът на семейството е в сливенските минерални бани - къща за гости, лятна градина и басейн.Там срещат жена. "Той го няма. Никаква не съм. Никаква не съм на Станимир. Нищо не знам и не мога да кажа нищо. Не познавам Венета“, твърди жената.След като показват кадрите на Венета, тя е категорична – именно това е майката на Станимир Хасърджиев.Станимир Хасърджиев, бившият френски легионер, актьорът Росен Белов и гръцкият модел Анастасиос Михайлидис останаха в ареста. И четиримата са с обвинения, че са държали по принуда 20-годишен мъж.Хасърджиев твърди, че нищо не е направил и ще го докаже.Четиримата са обвинени за принуда с оръжие срещу 20-годишно младеж. В сигнала си той твърди, че е връзван и държан против волята му. Според обвинението - е принуждаван и да употребява наркотици.Анастасиос Михайлидис признава, че е бил в апартамента във въпросната нощ. Но за кратко, твърди той. И казва, 20-годишният младеж е дошъл с друг от обвиняемите. Оръжие в апартамента не е виждал, казва още ексмоделът. От прокуратурата контрират."Установени са по действията по разследването. Едното е законно, другите не са“.Хасърджиев има и второ повдигнато обвинение - за държане на наркотици. На влизане в залата дългогодишният председател на пациентска организация заяви, че подозира, че арестът му не е случаен."Това е заради сигнал срещу Андрей Дамянов. 3 години няма нищо“.Цитираният бивш член на надзорния съвет на Здравната каса Андрей Дамянов е категоричен - срещу него няма заведени дела. И допълва - в икономическа полиция преди 3 години срещу Хасърджиев тогавашното ръководство на Касата е подало сигнал за нередности в управлението.